Баргузинский район, Бурятия, , 09:08 — REGNUM Учёные в ходе экспедиции в конце мая обнаружили необычно высокую численность нерп на Ушканьих островах на Байкале. Исследования проводились сотрудниками Байкальского музея СО РАН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Нерпы на Ушканьих островах на Байкале. Бурятия Байкальский институт СО РАН

Совместно с представителями Иркутского филиала МГТУ гражданской авиации обследовали визуально и провели аэросъёмку северо-восточного берега северного Байкала с помощью беспилотников. Среди прочего, учёные изучили реакцию животных на БПЛА.

«При анализе полученных в экспедиции материалов будут определены потенциальные локации залегания байкальской нерпы (береговые лежбища). Доказана высокая эффективность и перспективность применения БПЛА в дальнейшем», — отметили в музее.