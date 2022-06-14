Баргузинский район, Бурятия, 14 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Учёные в ходе экспедиции в конце мая обнаружили необычно высокую численность нерп на Ушканьих островах на Байкале. Исследования проводились сотрудниками Байкальского музея СО РАН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Байкальский институт СО РАН Нерпы на Ушканьих островах на Байкале. Бурятия

Совместно с представителями Иркутского филиала МГТУ гражданской авиации обследовали визуально и провели аэросъёмку северо-восточного берега северного Байкала с помощью беспилотников. Среди прочего, учёные изучили реакцию животных на БПЛА.

«При анализе полученных в экспедиции материалов будут определены потенциальные локации залегания байкальской нерпы (береговые лежбища). Доказана высокая эффективность и перспективность применения БПЛА в дальнейшем», — отметили в музее.