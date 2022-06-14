Джакарта, 14 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд продемонстрировал ряд достижений Индонезии в области защиты прав человека, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

На форуме «50-я сессия Совета по правам человека» в Женеве (Швейцария) Махфуд заявил, что Индонезия приступила к осуществлению национального плана действий в области прав человека на 2021–2025 годы, который направлен на реализацию и защиту прав человека для четырех основных групп, одной из которых является коренное население.

«А именно женщины, дети, люди с ограниченными возможностями и коренные народы», — заявил Махфуд.

Индонезия в настоящее время находится в процессе ратификации дел о пропавших без вести лицах, как это предусмотрено в конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Эта ратификация дополнит 8 из 9 основных документов о международной защите прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось за последнюю неделю на 57,6%.