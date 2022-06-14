Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Власти США тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании закупать больше российских удобрений, так как их поставки резко упали на фоне санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

США и ЕС, отмечает агентство, предусмотрели исключения из санкций, позволяющие закупать российские удобрения, однако многие транспортные, страховые компании и банки опасаются участвовать в сделках, чтобы случайно не «нарушить правила».

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — говорится в публикации.

В связи с этим американские власти «тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объёмы закупок российских удобрений». Их усилия — часть «обширных и сложных переговоров» с участием ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.

Эти усилия указывают на масштаб того вызова, с которым столкнулись США и их союзники, стремившиеся «усилить давление» на российские власти.

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