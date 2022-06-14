Уфа, 14 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил журналистов республики с профессиональным праздником, а также выразил благодарность ветеранам, которые многие годы, работая в сфере печати и журналистики, сохранили традиции и передали опыт молодежи. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба главы республики.

R26.fssprus.ru Микрофон журналиста

В своем поздравлении Хабиров отметил, что современная медиаотрасль Башкирии обеспечивает всестороннее освещение жизни региона, оперативно знакомит жителей с новостями, помогает гражданам находиться в центре главных событий.

«Сегодня стремительно развиваются новые медиатехнологии, расширяется информационное пространство. Журналистское слово остается весомым и уважаемым в обществе. Благодаря вашему профессионализму мы узнаём о волнующих людей проблемах, стараемся эффективно и быстро их решать», — сообщил он.

Глава региона отметил, что в сфере массовой информации в Башкирии работают порядка трех тысяч журналистов, которые обеспечивают диалог населения и власти.

«В новых реалиях мы должны, с одной стороны, сохранять языковую и культурную идентичность наших СМИ, с другой — искать новые точки роста, создавать при помощи мультимедийных и цифровых инструментов востребованный и интересный контент», — сообщил он.

Хабиров пожелал журналистам неиссякаемой творческой энергии, новых замыслов и идей.

«Пусть журналистское слово всегда несёт правду, служит добру и созиданию на благо родной республики и страны!» — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что 14 июня в Башкирии отмечают день работников печати и информации.