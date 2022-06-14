Берлин, , 09:03 — REGNUM Частные самолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией Евросоюза (ЕС) несмотря на санкции, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на данные сервисов для отслеживания полетов.

Самолет albert22278

По данным издания, после введения ограничительных мер против РФ над территорией ЕС совершили полеты около 30 воздушных судов, предположительно принадлежащих российским бизнесменам.

Официальный представитель Евросоюза отметил, что применение ограничений в отношении таких воздушных судов осложняется «непрозрачными структурами собственности», а также тем, что они могут быть зарегистрированы за пределами РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил журналистам, что окончание спецоперации ВС РФ на Украине не приведёт автоматически к отмене санкций, введённых странами ЕС.

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