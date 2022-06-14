Париж, 14 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Позиция Запада относительно ситуации вокруг Украины изменилась, и теперь западные страны готовы принудить Киев к территориальным уступкам России для дипломатического урегулирования. Об этом сообщает французский портал AgoraVox.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, если ранее западная корпоративная пресса триумфально заявляла о предполагаемом поражении России, тиражируя фейки по поводу «неудач» Москвы в ходе специальной военной операции, то теперь средствам массовой информации в США и Европе пришлось прекратить это делать.

«Что касается освещения военной операции, то редакционная линия западных СМИ переживает драматический и довольно нелепый поворот. Поскольку после нескольких месяцев триумфальных выпусков о «фиаско» российской операции внезапно становится ясно, что на самом деле всё не так», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что теперь «всё больше и больше западных граждан (начиная со «старого мудреца» Киссинджера) призывают к «прекращению огня», «мирным переговорам» с президентом РФ Владимиром Путиным, а также к тому, чтобы «заставить Украину пойти на территориальные уступки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что страны Запада готовятся к решению украинского вопроса с помощью капитуляции. Он напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, «на какие территориальные уступки она готова пойти».

Генсек НАТО уточнил, что Североатлантический альянс намерен оказывать помощь Украине, обеспечивая ей более сильную позицию за столом переговоров с Россией.

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