Таганрог, Ростовская область, , 09:03 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы спасли людей при пожаре, вспыхнувшем в блоке хозяйственных построек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар 12019

Огонь на улице Свободы в Таганроге вспыхнул около полуночи 12 июня. Пламенем были повреждены крыши строений, автомобиль Lifan и скутер Huawei на общей площади 43 кв. метра.

Предварительная причина возгорания — поджог. Спасти удалось пять человек.

На месте происшествия работали десять человек и четыре единицы техники.