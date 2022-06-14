Таганрог, Ростовская область, 14 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы спасли людей при пожаре, вспыхнувшем в блоке хозяйственных построек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

12019 Пожар

Огонь на улице Свободы в Таганроге вспыхнул около полуночи 12 июня. Пламенем были повреждены крыши строений, автомобиль Lifan и скутер Huawei на общей площади 43 кв. метра.

Предварительная причина возгорания — поджог. Спасти удалось пять человек.

На месте происшествия работали десять человек и четыре единицы техники.