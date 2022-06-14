Ереван, , 09:02 — REGNUM Неизвестный автомобиль в Ереване въехал в палатку, где были протестующие. Об этом 14 июня сообщила в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян.

«Кто-то прорвал полицейский кордон, машины беспрепятственно въехали на Площади Франции, врезались в одну из палаток, в которой находились граждане», — рассказала Мкртчян.

Она подчеркнула, что никто из правоохранителей не записал номера того автомобиля. Данных о пострадавших нет.

Напомним, оппозиционные партии Армении более полутора месяцев проводят акции протеста в Ереване. Они также поставили палаточный городок на площади Франции. Протестующие обвиняют власти страны в проведении политики, которая способствует сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.