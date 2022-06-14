Пекин, 14 июня 2022, 09:01 — REGNUM Власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) всегда обманывали и вводили в заблуждение международное общественное мнение во имя демократии, заявил в понедельник представитель материковой части страны.

Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь
Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь
(сс) 總統府

Представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что ДПП пытается вступить в сговор с антикитайскими силами из некоторых стран и выступает за «независимость Тайваня» на так называемых платформах аналитических центров. Ма сделал этот комментарий в ответ на запрос СМИ о заявлениях лидера ДПП о «независимости Тайваня» на так называемом «Копенгагенском саммите демократии».

Отметив, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает внешнего вмешательства, Ма призвал соответствующие датские учреждения полностью признать большую деликатность тайваньского вопроса, соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить предоставлять властям ДПП возможности выступать за «независимость Тайваня».