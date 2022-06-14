Пекин, 14 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) всегда обманывали и вводили в заблуждение международное общественное мнение во имя демократии, заявил в понедельник представитель материковой части страны.

(сс) 總統府 Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь

Представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что ДПП пытается вступить в сговор с антикитайскими силами из некоторых стран и выступает за «независимость Тайваня» на так называемых платформах аналитических центров. Ма сделал этот комментарий в ответ на запрос СМИ о заявлениях лидера ДПП о «независимости Тайваня» на так называемом «Копенгагенском саммите демократии».

Отметив, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает внешнего вмешательства, Ма призвал соответствующие датские учреждения полностью признать большую деликатность тайваньского вопроса, соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить предоставлять властям ДПП возможности выступать за «независимость Тайваня».