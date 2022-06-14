Оренбург, 14 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 июня, прилетают знаменитые «Русские витязи».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи»

«Мы берём курс на Оренбург, где пройдёт наш следующий демонстрационных показ», — сообщила авиационная группа высшего пилотажа в телеграм-канале.

Ранее командир 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Владимир Рыбкин анонсировал проведение в Оренбурге авиашоу. Выступление запланировано в Авиагородке. Стоит отметить, 18 июня военно-транспортной авиационной дивизии, дислоцируемой в Оренбурге, исполнится 80 лет.

«Желающие посмотреть взлёт, могут сделать это за территорией аэропорта. Если погода будет позволять нам пройти строем над городом, мы обязательно воспользуемся этой возможностью», — сообщила авиагруппа «Русские витязи».