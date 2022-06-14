Донецк, 14 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Горловка и Зайцево (южное). Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В 8:15 был открыт огонь с позиций в Курдюмовке. По Горловке выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 8:20 работал миномёт. Из Зайцево (северное), где находятся украинские националисты, по Зайцево (южное) было выпущено шесть мин калибра 120 мм.