Хабаровск, 14 июня 2022, 08:57 — REGNUM Пункты пропуска Хэйхэ, Тунцзян, Фуюань и Сюнькэ открыты для обмена грузами с Россией. Международную перевозку будут выполнять речные баржи, первые контейнеры доставлены 13 июня, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
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Уголь уже доставлен, а из Китая в Хабаровский край по реке Амур привезли оборудование, станки, трубы, пищевые добавки другие товары. Товарооборот с Китаем намерены увеличивать и нарастить с 70 до 300 тыс. тонн за период навигации.
Как сообщало ИА REGNUM, скоростное речное сообщение возобновилось в Хабаровском крае в конце мая. По реке Амур начали курсировать теплоходы.