Хабаровск, , 08:57 — REGNUM Пункты пропуска Хэйхэ, Тунцзян, Фуюань и Сюнькэ открыты для обмена грузами с Россией. Международную перевозку будут выполнять речные баржи, первые контейнеры доставлены 13 июня, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

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«Суда с углём ждали решения китайской стороны. Так как груз прошёл уже таможенное оформление, вернуть его назад было нельзя. Баржи простаивали в ближайшем к Тунцзяну населённом пункте Нижнеленинское больше трёх недель. Убытки, конечно, большие понесли перевозчики», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «Хабаровский речной торговый порт» Станислав Газинский.

Уголь уже доставлен, а из Китая в Хабаровский край по реке Амур привезли оборудование, станки, трубы, пищевые добавки другие товары. Товарооборот с Китаем намерены увеличивать и нарастить с 70 до 300 тыс. тонн за период навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростное речное сообщение возобновилось в Хабаровском крае в конце мая. По реке Амур начали курсировать теплоходы.