14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 09:52 — REGNUM Известие о том, что американский лидер Джо Байден намеревается вновь баллотироваться в президенты, спровоцировало волну иронии в соцсетях. Люди опасаются, может ли он хотя бы 2022 год пережить. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Планирует, видите ли, он. Ещё дожить надо до 2024 г. В его возрасте добежать до уборной не обделавшись уже за счастье», — иронизирует Елена.

«Впервые в истории янками будет править говорящая мумия», — поддерживает Роман Харков.

«Хочет помереть на рабочем месте?» — вопрошает Евгения.

«Живой труп», — отозвался Андрей об американском лидере.

«Страна дебилов», — отозвалась Елена Парфёнова.

«Да пусть баллотируется! Так, как Байден, России еще никто не помогал. А уж по части выставления всех западников на посмешище ему вообще равных нет!» — считает Елена.

Байден и невидимка Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой»

«Надо помочь ему выиграть, похоже, что он за нас», — развивает тему Виталий Манаков.

«Они точно уверены, что от США усилиями Байдена к 2024 году что-то останется? Или если останется, чтоб гарантированно уж доломал?» — спрашивает Сергей Ушков.

«Альцгеймер переходит в другое измерение, не приходя в сознание», — иронизирует Валерий.

«Просто стать президентом США — это всегда было его мечтой, его стремлением в жизни. И он (Байден) всё время об этом помнил. А что он уже стал президентом США, он, к сожалению, забыл…» — поделился мнением Илья Звягин.

«Внезапно фильмы с Лесли Нильсеном в роли президента заиграли новыми красками…» — считает Дмитрий Хабаров.

«Нормальный президент — уже окончательно похоронит Америку. Вместе с собой», — считает Владимир Стаканов.

«Байден всего лишь псевдопрезидент, от имени которого коллективно управляют Госдеп, Пентагон и ЦРУ, в чём и заключалась цель псевдовыборов в 2020 г. для войны против России, поэтому амеры и вскрыли свои намерения через нацистов и фашистов Украины!» — считает Игорь Рогатин.

«А чего мелочиться-то, делайте его пожизненным президентом», — предлагает Светлана.

«Впечатлила риторика нового пресс-секретаря Белого дома. Очень напоминает речи Кличко», — заметила Ирина Кузьмина.

Напомним, планы президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня в эфире телеканала CNN.

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