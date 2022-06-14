Светлана Шаповалова, 14 июня 2022, 09:52 — REGNUM Известие о том, что американский лидер Джо Байден намеревается вновь баллотироваться в президенты, спровоцировало волну иронии в соцсетях. Люди опасаются, может ли он хотя бы 2022 год пережить. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Планирует, видите ли, он. Ещё дожить надо до 2024 г. В его возрасте добежать до уборной не обделавшись уже за счастье», — иронизирует Елена.
«Впервые в истории янками будет править говорящая мумия», — поддерживает Роман Харков.
«Хочет помереть на рабочем месте?» — вопрошает Евгения.
«Живой труп», — отозвался Андрей об американском лидере.
«Страна дебилов», — отозвалась Елена Парфёнова.
«Да пусть баллотируется! Так, как Байден, России еще никто не помогал. А уж по части выставления всех западников на посмешище ему вообще равных нет!» — считает Елена.
«Надо помочь ему выиграть, похоже, что он за нас», — развивает тему Виталий Манаков.
«Они точно уверены, что от США усилиями Байдена к 2024 году что-то останется? Или если останется, чтоб гарантированно уж доломал?» — спрашивает Сергей Ушков.
«Альцгеймер переходит в другое измерение, не приходя в сознание», — иронизирует Валерий.
«Просто стать президентом США — это всегда было его мечтой, его стремлением в жизни. И он (Байден) всё время об этом помнил. А что он уже стал президентом США, он, к сожалению, забыл…» — поделился мнением Илья Звягин.
«Внезапно фильмы с Лесли Нильсеном в роли президента заиграли новыми красками…» — считает Дмитрий Хабаров.
«Нормальный президент — уже окончательно похоронит Америку. Вместе с собой», — считает Владимир Стаканов.
«Байден всего лишь псевдопрезидент, от имени которого коллективно управляют Госдеп, Пентагон и ЦРУ, в чём и заключалась цель псевдовыборов в 2020 г. для войны против России, поэтому амеры и вскрыли свои намерения через нацистов и фашистов Украины!» — считает Игорь Рогатин.
«А чего мелочиться-то, делайте его пожизненным президентом», — предлагает Светлана.
«Впечатлила риторика нового пресс-секретаря Белого дома. Очень напоминает речи Кличко», — заметила Ирина Кузьмина.
Напомним, планы президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня в эфире телеканала CNN.
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