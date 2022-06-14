Волчанск, Свердловская область, 14 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Свердловской области автобус ПАЗ врезался в автомашину «Рено» и затем в дерево. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

ДТП

Авария произошла утром 14 июня в Волчанске. По предварительным данным, 60-летний водитель ехал в Волчанск со стороны Карпинска. Во время движения он потерял сознание, а затем машина выехала на встречную полосу.

Водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу. 25 его пассажиров и граждане, находившиеся в «Рено», не пострадали.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.