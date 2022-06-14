Москва, 14 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве расширен список специальностей для получения почётных статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат», сообщается на портале мэра столицы.

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В список включена специальность «анестезиология и реаниматология». Новый инструмент оценки компетенций был разработан для медицинских сестёр-анестезистов.

Обладатели почётного статуса «московская медицинская сестра» дополнительно к заработной плате в течение пяти лет получают ежемесячную надбавку в размере 7,5 тыс. рублей.

Отмечается, что получить почётное звание могут специалисты, работающие не только в медицинских организациях Москвы, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках в регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, к «сестринскому делу» добавилась специальность «сестринское дело в педиатрии».

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