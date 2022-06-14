Шайенн, США, 14 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Рекордные наводнения и оползни, вызванные беспрецедентной чередой проливных дождей, привели к закрытию 13 июня всех пяти входов в Йеллоустонский национальный парк в начале летнего туристического сезона, передает канал France 24.

Парк Йеллоустоун

Весь парк, расположенный на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, останется закрытым для посетителей, пока специалисты будут проверять повреждения дорог, мостов и других объектов.

Все пять входов в парк были закрыты впервые за 34 года — после серии разрушительных лесных пожаров в 1988 году. Служба национальных парков США заявила, что работает над эвакуацией посетителей и персонала, особенно из наиболее пострадавшей северной части Йеллоустона.

По всей территории парка наблюдались перебои с электричеством, и, по предварительным оценкам, многие дороги в либо размыты, либо завалены камнями и грязью, также повреждено несколько мостов. На полное восстановление, вероятно, потребуются месяцы, поскольку прогнозируются дальнейшие дожди.

Наводнения и оползни были вызваны ливневыми дождями на большей части Межгорного Запада. Служба парков назвала осадки и наводнения, обрушившиеся на заповедник, беспрецедентными, а уровень воды в реке Йеллоустон превысил рекордные отметки.

Резкий скачок летних температур в течение последних трех дней также ускорил таяние снегов в высокогорных районах парка.