Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM Жителей Бурятии к концу недели ожидает по-настоящему жаркая погода. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, 15 июня по республике ожидаются кратковременные дожди, температура ночью составит 10-15 градусов, местами до 1-6 градусов тепла. Днём столбик термометра поднимется до 27-32 градусов выше ноля.

16-17 июня также возможны кратковременные дожди и грозы, утром при прояснении туманы.

«Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11, +16, местами +3, +8, днем +29, +34, местами +19, +24», — добавили синоптики.