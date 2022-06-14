Вашингтон, 14 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Обращение к американскому министру энергетики Дженнифер Грэнхолм в связи с опустошением нефтяных резервов США направили 13 июня члены Конгресса страны Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон.

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«Мы обеспокоены тем, что министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов», — приводит текст их письма RT.

Также указывается, что имеются ввиду Стратегический нефтяной резерв США (SPR) и Северо-восточный резерв топочного мазута (NEHHOR) и уточняется, что объём запасов SPR находится на наиболее низком уровне с 1987 года, в то время как президент США Джо Байден намерен рассмотреть вопрос о дополнительном выводе нефтяного топлива из резервов NEHHOR.

Кроме того, американские конгрессмены предположили, что при таких темпах использования нефтяных резервов к 2031 году запасы нефти в хранилищах SPR уменьшатся с 727 млн баррелей, что является пиковым объемом, до около 130 млн баррелей.

При этом отмечается, что на этом фоне Китай стремительным образом ведет укрепление своих энергетических связи с Россией, наращивая свои стратегические резервы с помощью недорогой российской нефти.

Помимо этого, конгрессмены США высказывают мнение, что своими подобными действиями администрация Байдена способствует тому, что страны ОПЕК, Россия и Китай смогут «получить рычаг геополитического давления на Соединённые Штаты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs, являющихся наиболее крупными в США, приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ.