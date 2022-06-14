Пхеньян, , 08:53 — REGNUM За прошедшие сутки 32 810 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 14 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,5 млн человек. Из них выздоровели 4,44 млн пациентов, ещё 57 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 72 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9778 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 239 056.

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