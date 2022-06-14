Копенгаген, , 08:51 — REGNUM Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Австрии в матче четвёртого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе сборной Дании голы забили нападающие Йонас Винд на 21-й минуте и Андреас Сков Ольсен на 37-й.

На сегодняшний день сборная Дании набрала девять очков и занимает первое место в группе. Сборная Австрии идёт на третьем месте с четырьмя очками.

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