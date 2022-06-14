Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, который задолжал своим детям около 200 тысяч рублей. В уральскую столицу должник прибыл из Москвы во время отпуска, сообщили журналистам в УФССП по Свердловской области.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

Судебные приставы встретили мужчину прямо у трапа самолета в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании каждый месяц по 7,5 тысяч рублей на каждого из двух детей.

Должника доставили в отдел судебных приставов для составления протокола из-за неуплаты алиментов. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста. При этом должник уже выплатил 25 тысяч рублей на содержание детей.