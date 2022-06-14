Пекин, , 08:50 — REGNUM Бывший заместитель председателя высшего банковского регулирующего органа Китая Цай Эшэн преследуется по подозрению в получении взяток и злоупотреблении властью, говорится в официальном заявлении, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Городская народная прокуратура Чжэньцзяна в провинции Цзянсу на востоке Китая недавно подала иск в Промежуточный народный суд Чжэньцзяна. Иск последовал за завершением расследования Национальной комиссией по надзору по делу с участием Цая, который был заместителем председателя бывшей Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая.

Прокуратура предъявила Цаю обвинения в различных преступлениях: использовании служебного положения или служебного положения с целью получения выгоды для других и получении взамен взяток в особо крупном размере в виде денег и ценностей; получении незаконной выгоды для других за счет исполнения обязанностей государственными служащими и получение взяток в особо крупном размере в обмен на деньги и ценности; практике фаворитизма, фальсификации и злоупотреблении властью при исполнении своих обязанностей, что нанесло большой ущерб общественному имуществу, а также интересам государства и народа.