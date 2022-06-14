Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону многоквартирные жилые дома около 20 дней остаются без горячей воды. При этом коммунальщики заверяют, что подключить к горячему водоснабжению осталось примерно 150 многоэтажек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Прорыв на водопроводе

«С момента завершения гидравлических испытаний 25 мая в западной и центральной частях города уже подключено более 1200 домов. В настоящее время осталось подключить порядка 150 домов. <…> В период с 6 по 12 июня было подключено более 600 домов», — уточнили коммунальщики.

Без горячего водоснабжения остаются многоквартирные дома, к примеру, на улице Пушкинской (центральная часть города), передаёт корреспондент ИА REGNUM. На улице Жмайлова (Западный жилой массив) подача горячей воды возобновилась буквально на один-два дня, после чего был выявлен очередной дефект трубопровода на улице Малиновского.

Коммунальщики отмечают, что в 2022 году участились аварии на ответвлениях и разводящих сетях, через которые ресурс подается непосредственно в дома. Ежедневно ремонтные бригады устраняет по пять-шесть дефектов.