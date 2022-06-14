Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге убрали арт-объект уличного художника Тимофея Ради, пишут СМИ. Инсталляция включала надпись «Жить прошлым!», серп и молот.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Арт-объект располагался на крышах многоквартирных домов района Уралмаш в Екатеринбурге. Местные жители 13 июня заметили изменения в инсталляции. Она лишилась слова «прошлым». Сломал инсталляцию один из рабочих. Буквы он сбросил с крыши.

Отметим, арт-объект появился в Екатеринбурге 12 июня. Идея его создания пришла художнику в декабре 2021 года.