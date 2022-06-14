Тбилиси, 14 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Компания IDS Borjomi International, владеющая обоими заводами по производству минеральной воды «Боржоми», безвозмездно отдаст 7,73% акций правительству Грузии, чтобы уйти из-под антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ids-borjomi.com «Боржоми»

«В совете директоров IDS Borjomi International представительство контролирующих акционеров сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров IDS Borjomi International будет представитель правительства Грузии», — говорится в сообщении.

В бизнес-издании BM. ge отмечают, что российский консорциум «Альфа-груп», попавший под санкции, имеет 57,72% акций. После передачи 7,73% акций российское предприятие оставляет у себя 49,99% акций и теряет контрольный пакет акций.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций. Пока заводы работают только на внутренний рынок и сотрудникам задерживают зарплату, кроме того, 49 протестующих были уволены после начала протестов.