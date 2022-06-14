Москва, , 08:57 — REGNUM Защитники российского бизнесмена Виктора Бута, который не получает медицинской помощи в американской тюрьме, готовят обращение в суд. Об этом рассказал 14 июня адвокат Бута Стив Зиссу.

Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США Dea.gov

Ранее здоровье Бута резко ухудшилось из-за бактериальной инфекции. Квалифицированную медицинскую помощь российский гражданин, приговорённый к 25 годам тюрьмы, не получает. За полгода его не разу не смотрел врач-специалист, диагноз заключённому не поставили.

«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск», — сказал адвокат РИА Новости.

По словам адвоката, речь идёт о нарушении прав человека со стороны бюро тюрем США. Американский суд не потерпит этого.

Как сообщало ИА REGNUM, Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2021 году американский суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия террористической организации. Вину российский гражданин не признаёт.

Читайте также: Адвокат не исключил досрочного освобождения Виктора Бута из тюрьмы в США