Санкт-Петербург, , 08:46 — REGNUM Дождливая погода придет в Петербург во второй половине дня вторника, 14 июня, и задержится в городе на несколько дней. Одновременно с осадками понизится температура воздуха. Схожая погода будет и в Ленобласти.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклона, центр которого находится на юго-западе Северо-Западного округа.

«Он станет причиной преимущественно облачной погоды, во второй половине дня начнутся дожди, местами по области возможны грозы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем не превысит +19…+21 градуса, в Ленинградской области будет +16…+21 градус, на востоке региона до +25 градусов. Ветер северо-восточный скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В среду дождливо, продолжится понижение температуры», — добавил Леус.

Как уточнили в петербургском гидрометцентре, 15 июня в Петербурге пройдут дожди, местами ливни, ночью с грозами. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Ленинградской области 15 июня сохранится облачная погода, будут идти дожди, местами ливни, ночью с грозами. Ветер на западе Ленобласти северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, на востоке региона ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.