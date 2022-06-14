Саратов, , 09:14 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин заявил о принятом решении участвовать в предстоящих выборах главы региона. Об этом он сообщил 14 июня в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин Saratov. gov.ru

«Отдаю себе отчет, что в регионе проблем много, и люди ждут их решения. Повышение качества жизни — приоритет. Предлагаю вместе подготовить программу развития Саратовской области», — отметил Бусаргин, добавив, что надеется на поддержку жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, выборы главы Саратовской области и депутатов регионального парламента назначены на 11 сентября.

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10 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении своих полномочий. Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

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