Томск, 14 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Томской области полностью сняты все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Решение об этом принял и. о. губернатора Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, отменены масочный режим и измерение температуры у посетителей общественных мест. Детские игровые центры и комнаты могут работать без ограничений по заполняемости.

«Мы прекращаем странную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе. Когда формально введён масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает. Да ещё и ответственность за нарушения наступает избирательно. Такой подход возмущает людей своей несправедливостью», — отметил глава региона.

При этом на территории региона сохраняется режим повышенной готовности, который будет касаться работы чиновников и руководителей организаций, а ограничения могут быть возвращены при ухудшении эпидситуации.