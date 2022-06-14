Пермь, 14 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Пермском крае планируется оборудовать 26 организованных мест отдыха людей у воды. Пляжи откроют в 13 муниципальных образованиях, сообщили в ГУ МЧС по региону.

59. mchs. gov.ru Пляж

Четыре пляжа оборудуют в Перми. Места для отдыха появятся на правом берегу Камы в в районе Коммунального моста; между ул. Фокинской, ул. Мостовая и Мотовилихинским прудом; на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и в поселке Новые Ляды на левом берегу реки Сылвы.

До открытия пляжные места проходят приемку комиссией, в состав которой входят представители администраций муниципалитетов, Роспотребнадзора и других служб. Проверяется качество воды и песка, состояние дна в зоне купания, оборудование спасательными постами и средствами спасения, а также наличие пляжной инфраструктуры.

Купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, в иных местах, где выставлены информационные ограничительные знаки или предупредительные щиты о запрете купания — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.