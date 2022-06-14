Лхаса, Китай, , 08:44 — REGNUM В Лхасе состоялась церемония закладки фундамента Тибетского планетария. Планетарий, открытие которого запланировано на 2024 год, станет самым высоким в мире, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Тибет Russell_Yan

«Общая площадь планетария составляет 11 571 квадратный метр, а архитектурный стиль вдохновлен метеоритом», — сказал заместитель директора департамента науки и технологий Тибетского автономного района Ван Цзюньцзе .

Оптический телескоп с метровой апертурой, установленный в планетарии, станет крупнейшим рефракционным оптическим телескопом в мире и будет служить двойным целям научных исследований и популяризации науки, сказал он.

Тибетский планетарий является важным членом национальной сети планетариев и астрономических обсерваторий и будет играть важную роль в повышении популяризации астрономической науки в Тибете и расширении возможностей астрономических и космических наблюдений в Китае.