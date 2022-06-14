Лхаса, Китай, 14 июня 2022, 08:44 — REGNUM В Лхасе состоялась церемония закладки фундамента Тибетского планетария. Планетарий, открытие которого запланировано на 2024 год, станет самым высоким в мире, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.
Оптический телескоп с метровой апертурой, установленный в планетарии, станет крупнейшим рефракционным оптическим телескопом в мире и будет служить двойным целям научных исследований и популяризации науки, сказал он.
Тибетский планетарий является важным членом национальной сети планетариев и астрономических обсерваторий и будет играть важную роль в повышении популяризации астрономической науки в Тибете и расширении возможностей астрономических и космических наблюдений в Китае.