Ереван, , 08:44 — REGNUM Урегулирование нагорнокарабахского конфликта и переговоры между Ереваном и Баку по армяно-азербайджанской границе не связаны друг с другом. Об этом 14 июня заявил в интервью телеканалу Al Jazeera армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отмечу, что вопрос Нагорного Карабаха никак не связан с комиссией по делимитации, потому что, как я уже сказал, у нас есть разные форматы общения с Азербайджаном, и один из них касается вопроса делимитации», — сказал Пашинян.

На вопрос о роли России в регионе армянский премьер-министр отметил, что Москва является стратегическим партнёром Еревана, а также имеет тесные связи с Баку. Это позволяет РФ быть гарантом трёхстороннего соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, Алиев ранее выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста.