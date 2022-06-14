Чебоксары, 14 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Чувашии по факту столкновения на Волге катера и баржи, жертвами которого стали четыре человека, решается вопрос о назначении экспертиз в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ИА REGNUM Волга

По данным ведомства, 12 июня в 23:50 возле населённого пункта Шешкары Моргаушского района произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз — гипс) и в результате погибли находившиеся в катере четверо мужчин.

«Очевидцы пояснили, что катер шёл поперёк судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», — говорится в сообщении следственного управления.

По данному факту ведомством заведено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Отмечается, что в рамках следствия допрашиваются свидетели, готовятся к назначению необходимые экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на Волге в ночь с 12 на 13 июня в районе Ильинского поселения Моргаушского района Чувашии. По предварительным данным правоохранителей, на 1147 км главного судового хода «в условиях недостаточной видимости» и на «полном ходу» маломерная моторная лодка (катер) врезалась в буксир-толкач, который использовался для перевозки гипса.