Донецк, 14 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Красный Партизан в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Удар нанесён в 7:00 с применением реактивной системы залпового огня «Град». Из Авдеевки по Красному Партизану выпущено десять ракет.

В 7:40 артиллерия ВСУ открыла огонь по Петровскому району Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.