Доха, , 08:41 — REGNUM Сборная Австралии одержала победу над командой Перу в матче межконтинентального отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.

Австралия

Основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались австралийцы — 5:4.

Таким образом, сборная Австралии вышла на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. На сегодняшний день определился 31 участник турнира из 32.

14 июня сборные Коста-Рики и Новой Зеландии разыграют последнюю путёвку на «мундиаль».

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