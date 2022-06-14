Пекин, 14 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая заявило, что в связи с наводнениями в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая было начато чрезвычайное реагирование III уровня для борьбы с наводнениями, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

(сс) w0zny Хуанхэ

Сильные дожди, вероятно, прольются в бассейне реки Чжуцзян с 12 по 15 июля, при этом уровень воды в ее основных реках, включая реки Сицзян, Бэйцзян и Ханьцзян, по оценкам, повысится. Министерство направило рабочие группы в Гуанси и Гуандун для руководства работами по борьбе с наводнениями.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.