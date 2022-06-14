Бишкек, 14 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На границе Киргизии и Таджикистана между пограничниками двух стран произошла перестрелка, сообщили 14 июня в пограничной службе киргизского госкомитета национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«14 июня 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в период с 6:50 — 7:00 (3:50 — 4:00 мск) в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии с территории Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы».

«В ответ с киргизской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Таджикистана назвал действия Киргизии на границе 3 июня провокацией и осудил её.

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