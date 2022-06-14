Тес-Хемский район, Тыва, 14 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Верховный суд Тувы признал виновной 49-летнюю жительницу Тес-Хемского района в убийстве малолетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

СУ СКР по Туве Обвиняемая в убийстве младенца. Тува

По данным следствия, в декабре 2021 года подсудимая распивала спиртное в гостях у своей знакомой в селе Самагалтай. Когда хозяйка вышла на некоторое время из дома, её полугодовалый ребёнок начал плакать. Разозлившись из-за этого гостья кулаками и ножом убила младенца.

«Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления», — добавили в надзорном ведомстве.

Затем она положила тело ребёнка в спортивную сумку и спрятала его в палисаднике дома на соседней улице.

Как отмечается, при вынесении вердикта суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, в частности, полное признание вины, способствование расследованию и наличие малолетнего ребёнка. В результате женщину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.