Владивосток, 14 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В приморской Находке ищут тех, кто поджёг билборд с патриотической картинкой. На ней был изображён танк и бабушка с флагом, сообщил телеграм--канал «Приморье | Онлайн».

Официальная страница администрации Шебекинского городского округа в ВК Баннер с украинской бабушкой

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Огонь не сильно повредил рекламный стенд, изображение сохранилось. Представители правоохранительных органов ищут поджигателей и очевидцев происшествия. Пользователи соцсетей возмущены случившимся.

Билборд будет восстановлен на средства администрации Находки, на нём снова разместят патриотическое изображение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уссурийске сотрудники полиции привлекли к ответственности 25-летнюю местную жительницу, которая на личной странице в соцсети опубликовала в свободном доступе ссылку на видеохостинг, содержащий информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.