Пекин, 14 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Две опоры линий электропередачи высотой 385 метров каждая, самые высокие в своем роде в мире, были соединены в понедельник электрическими кабелями, протянутыми через реку Янцзы, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

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По данным Государственной электросети Jiangsu Electric Power Co., Ltd., в рамках проекта по передаче электроэнергии напряжением 500 кВ между опорами над самым оживленным водным путем в Китае было проложено 24 кабеля весом около 410 тонн и протяженностью более 2,5 км.

«Рабочие были точь-в-точь как в фильме «Человек-паук», когда они прошли 330 метров над рекой, чтобы установить провода», — сказал заместитель руководителя проекта компании Ван Чжансюань , добавив, что в процессе монтажа также использовались беспилотные дроны и робототехника.

Ожидается, что проект по передаче электроэнергии будет введен в эксплуатацию в следующем году. После ввода в эксплуатацию он будет передавать 28,9 млрд кВт/ч возобновляемой энергии с севера Янцзы на юг, что позволит обеспечить электроэнергией 8 млн домохозяйств.