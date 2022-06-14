Бишкек, 14 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистан произошла на границе между этими двумя странами. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916

«14 июня 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что около 07:00 утра (04:00 мск) в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии со стороны поста «Кех» таджикской погранслужбы был зафиксирован выстрел, на который киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Кроме того, уточняется, что после этого между представителями погранслужб обеих стран состоялся телефонный разговор, однако спустя некоторое время снова произошла перестрелка.

«В 07:50 (04:50 мск — ред.) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 08:10 (05:10 мск — ред.) перестрелка прекратилась. В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что Киргизией принимаются все меры для «стабилизации обстановки» и ситуация на границе двух стран является напряженной. Также на данный момент не поступало данных о погибших и пострадавших в результате инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что власти республики получили кредит в размере $330 млн (более 19 млрд рублей) на реализацию проекта по экспорту электроэнергии CASA-1000.