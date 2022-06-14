Москва, 14 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Отпуска у российского президента Владимира Путина пока не будет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня журналистам.

Kremlin.ru/events/president/news/58388 Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве

Представитель Кремля ответил на вопрос о планах президента на отдых.

«Нет, пока об этом речь не идёт», — сказал ТАСС Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин несколько раз брал непродолжительный отпуск. Так, он отдыхал в Сибири в марте и сентябре 2021 года.

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