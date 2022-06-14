Пермь, 14 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Перми за четыре дня на дорогах задержали 49 водителей с признаками алкогольного опьянения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Freestockphotos.biz Пьяное вождение

С 10 по 13 июня на территории краевой столицы приходил рейд «Опасный водитель». Мероприятие направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения (ПДД), в том числе на выявление пьяных водителей.

Автоинспекторы выявили 1642 нарушения ПДД. Задержано 49 водителей, которые находились за рулем будучи в состоянии алкогольного опьянения. При этом 17 водителей управляли автомобилем будучи пьяными, 28 — отказались от законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения и четверо управляли автомобилем в нетрезвом состоянии повторно.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит административное наказание — лишения права управления на срок до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.