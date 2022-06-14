Франция, 14 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Литва покупает у Франции 18 самоходных гаубиц, объявили министры обороны обеих стран, как передает 14 июня Agence France-Presse. Таким образом прибалтийская страна намерена укрепить свой арсенал.

Парламентская ассамблея НАТО Арвидас Анушаускас

Литва, член Европейского союза и НАТО, решила выделить дополнительные 300 млн евро на свой оборонный бюджет на 2022 год, поскольку украинские события усилили ее опасения по поводу собственной безопасности.

«Литва купит у Франции 18 гаубиц Caesar Mark II», — написал в соцсети министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас под фото с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«Они значительно усилят» возможности литовских вооруженных сил, добавил Анушаускас.

Операция России на Украине напугала прибалтийские страны, которые опасаются стать следующими. Литва, Латвия и Эстония предоставили Украине военную технику и гуманитарную помощь.