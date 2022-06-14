Донецк, 14 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов погибли пять человек. Об этом 14 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные МЧС республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в период с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня в результате украинских обстрелов на территории республики погибли пять человек.

Ещё 35 мирных жителей получили ранения, им оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский утром 14 июня.