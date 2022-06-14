Красноярск, 14 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Красноярске троих мужчин будут судить за похищение 13,5 млн рублей у женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в прокуратуре Красноярского края.

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Уголовное дело о мошенничестве направила в суд прокуратура Красноярска. По данным ведомства, организовал преступную схему 51-летний мужчина. В течение шести лет он знакомился на сайте знакомств с женщинами, выстраивал с ними дружеские отношения.

Злоумышленник представлялся состоятельным человеком, демонстрировал женщинам дорогостоящие автомобили, гаджеты, брендовую одежду, приглашал в рестораны.

Затем он делал вид, что у него возникли проблемы. Или обманывал женщин, заявляя о появившемся выгодном предложении по сделкам, которых в реальности не существовало. Мужчина просил пострадавших оформить на себя займы или поучаствовать в сделке, вложив в неё деньги.

Полученные от женщин деньги он тратил на себя, не собираясь возвращать долги. Двое его соучастников выступали в роли продавцов по сделкам.

Всего обвиняемые похитили у девяти женщин 13,5 млн рублей. Организатор преступной группы находится под стражей. Своей вины он не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полицейские поймали гражданина, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.

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