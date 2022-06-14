Грозный, 14 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили собаку, долгое время находившуюся на территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполе. Ее вместе с другими собаками обнаружили волонтеры. Псу дали чеченское имя Борз (волк), он будет охранять дом главы республики, о чем Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

«По-настоящему приятный подарок сделал мне волонтер из Рязани Юрий Кованов. Он любезно подарил мне знаменитого питбуля, который прибыл сегодня в Грозный. Наш четвероногий друг проделал немалый путь из Мариуполя. Некоторое время он находился на территории металлургического комбината «Азовсталь», где его удерживали националисты», — написал Кадыров.

Как отметил чеченский лидер, долгое время, проведенное в подвалах «Азовстали», не повлияли на характер питбультерьера, он остался таким же «лучшим другом человека, готовым во что бы то ни стало оберегать наше спокойствие».

Читайте также: В Минобороны России назвали число укрывшихся на «Азовстали» националистов